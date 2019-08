Was in der Pfarrei geplant ist

Die Pfarrei Mainroth teilt mit, dass das Pfarrbüro in Mainroth an den Dienstagen, 13., 20. und 27. August, geschlossen bleibt. Am Donnerstag, 15. August, besteht der Seniorenkreis seit 25 Jahren, aus diesem Grund sind alle nach dem Gottesdienst, der um 14 Uhr in der Kirche beginnt, ins Jugendhaus St. Heinrich zum Mitfeiern eingeladen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt dort die Gruppe "Fränkischer Wind". Die Pfarrwallfahrt nach Marienweiher findet am Sonntag, 25. August, statt. Der Ablauf ist wie folgt geplant: 6.30 Uhr Start der E-Bike-Fahrer (Hin- und Rückfahrt); 6.30 Uhr Treffen der Fußwallfahrer zur Bildung von Fahrgemeinschaften, 7 Uhr Start der Fußwallfahrer in Ludwigschorgast; 8.45 Uhr Start des Busses in Maineck, anschließend Mainklein, 9 Uhr Start des Busses in Mainroth, danach Rothwind, Fassoldshof und Schwarzach. 10.30 Uhr Gottesdienst in der Basilika, dann Mittagessen, danach werden die Wallfahrer verabschiedet. Der Kreuzweg wird auf dem Weg der Fußwallfahrer nach Ludwigschorgast gebetet und dort in der Kirche abgeschlossen. Bei Fragen bitte an Michael Gärtlein wenden. red