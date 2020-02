Was in Baunach die Hauptrolle spielt

Im Oktober 2019 beschloss der Baunacher Stadtrat die Handlungsschwerpunkte für die nächsten Jahrzehnte, die im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek) festgehalten werden sollen. Nun ging es darum, die einzelnen Maßnahmen zu gewichten. Am Ende stand ein einstimmiges Ergebnis, auch wenn vorher Diskussionen die Sitzung prägten.

"Verkehr und Parken", "Ortsbild/Innenentwicklung", "Umwelt/Nachhaltigkeit/Tourismus/Naherholung" sowie "Daseinsvorsorge/Soziales/Kultur". So heißen die Handlungsschwerpunkte, die das Isek für Baunach vorgibt. Damit diese auch mit Leben gefüllt werden, präsentierten Stadtplaner Leonhard Valier (Bamberg) und Gunter Schramm (Planwerk Nürnberg) in der jüngsten Baunacher Stadtratssitzung drei Prioritätenklassen, in die die einzelnen Maßnahmen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte einzuordnen sind.

Frei verschiebbar

Valier erläuterte die Schwerpunktsetzung und informierte, dass es jederzeit möglich sei, die Punkte zwischen den Prioritätsklassen zu verschieben. Während Bürgermeister Ekkehard Hojer (CBB) erklärte, dass hier lediglich die Themen aus bisherigen Sitzungen und Besprechungen zusammengefasst würden und dass es an sich nichts Neues zu erfahren gebe, war Andrea Weigler (CSU) anderer Meinung. "Ich finde nicht in Ordnung, dass wir jetzt hier ad hoc entscheiden sollen und die Liste mit den Maßnahmen und Prioritäten nicht vorab bekamen."

Die ausbleibende Vorabinformation nahm Valier teilweise auf sich, da aufgrund eines Trauerfalls in seinem Büro einige Arbeit liegen geblieben sei.

Bürger einbeziehen

Markus Stöckl (JLB) forderte, erneut die Bürger einzubeziehen. Dazu ergänzte Valier, dass die heute vorgelegten Punkte eben jene seien, die in den verschiedenen Veranstaltungen und auch im Rahmen des Online-Fragebogens, der eine hohe Beteiligung zu verzeichnen hatte, bereits mit der Bürgerschaft bearbeitet worden waren. "Wir haben die Bürger beim Isek sehr intensiv einbezogen, als Stadtrat sollten wir daher die Beschlüsse dazu nicht weiter verzögern", so Tobias Roppelt (CBB). Weigler forderte, den Beschluss zu vertagen, was Hojer mit: "Man merkt, dass jetzt Wahlkampf ist" kommentierte.

Dann ging der Stadtrat doch zur Sacharbeit über und verschob etwa das innerstädtische Radwegekonzept für Baunach und die Sicherung von Wegeverbindungen in die höchste Priorität. Dafür wurde die Neugestaltung des Stadtgrabens von der höchsten in die hohe Priorität abgestuft. Der endgültige Beschluss über die Prioritätenliste fiel dann einstimmig.