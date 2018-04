Was in Äthiopien auf den Tisch kommt

Gut 5000 Kilometer liegen zwischen Lichtenfels und Äthiopien. Diese Entfernung kann man mal für ein paar Stunden ganz leicht "überwinden": Denn die Aktiven Bürger Lichtenfels organisieren zusammen mit der Volkshochschule am Montag, 7. Mai, in der Berufsfachschule Vierzehnheiligen einen Kochabend "Äthiopische Küche - wie schmeckt das?" Anmeldungen sind bis spätestens 2. Mai bei der VHS möglich.

Landestypische äthiopische Speisen stehen auf dem Programm: ein Salat mit Original-Gewürzen, das sehr bekömmliche "Leibgericht" Doro Wot mit Hühnerfleisch und zum Abschluss bei einer "Kaffee-Zeremonie" gefüllte Datteln.



Kochen mit Tigest und Tigist

Diese original-äthiopische Essenskultur bringen vier Frauen ein, die aus diesem Land stammen und seit einiger Zeit in Lichtenfels leben: Kidst, Meti, Tigest und Tigist. Von Beginn an hat sie Maria Hollering-Hamers von den Aktiven Bürgern ehrenamtlich betreut und sie erfolgreich an die deutsche Sprache und die hiesigen Lebensgewohnheiten herangeführt.

Mit diesem Kochabend möchten die Frauen ihr Land bei uns bekannter machen und - bei gegenseitigem Interesse - auch Bekanntschaft mit Menschen aus der Region schließen. Wer also kulinarisch Neues erfahren und erleben möchte, sollte sich für diesen Kochabend anmelden. red