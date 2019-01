Was im Fundamt auf die Besitzer wartet

Folgende Fundsachen wurden in der Zeit vom 14. Dezember bis 14.Januar abgegeben und können während der Öffnungszeiten von den Eigentümern abgeholt werden: diverse Schlüssel, eine Sporttasche mit Inhalt, ein Geldbeutel mit Inhalt, ein Smartphone, ein Damenrad, ein Herren-MTB und eine Brille. Das Eigentum an den Fundsachen geht nach dem Ablauf von sechs Monaten nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro oder der Polizei auf den Finder oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf die Gemeinde über, in der der Gegenstand gefunden wurde. red