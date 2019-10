Was Holz alles sagen kann

Holz hat im Gegensatz zu Stein oder Lehm gelebt. Diese Anpassung hat der Baum in seinen Jahrringen festgehalten, so dass Analysen dieser Muster ermöglichen, die Lebensbedingungen zu rekonstruieren. Die naturwissenschaftliche Methode der Dendrochronologie (Holzaltersdatierung) stellt Georg Brütting aus Heiligenstadt, Lehrbeauftragter der Uni Bamberg, der den Dachstuhl der Marien-Kirche untersucht hat, vor. Der Vortrag findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindehaus St. Marien statt. red