Bamberg 25.11.2019

vortrag

Was hilft bei Schnupfen oder Husten?

Um "natürliche Hausmittel bei Schnupfen, Husten und Co." geht es am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr im Klinikum am Bruderwald. Gesundheits- und Krankenpflegerin Barbara Schön gibt praktische Anwend...