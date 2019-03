Was hat die Oper im Gottesdienst zu suchen?

Was hat der Gefangenen- bzw. Freiheitschor aus Nabucco, noch dazu in der Fastenzeit, in der Sonntagsmesse zu suchen? Manch einer ist davon bestimmt irritiert.

Das mag aber auch daran liegen, dass nur wenige wissen, dass das Chorwerk aus dem dritten Akt der Oper "Va pensiero, sull'ali dorate", auf Deutsch "Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen", seinen Ursprung in Psalm 137 in der Bibel hat. Geschichtliche Hintergründe und die wunderbare Musik sind am Sonntag, 17. März, um 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche Bad Kissingen zu erfahren und zu hören. Der Kirchenchor der Pfarrei wird unter Leitung von Kantor Burkhard Ascherl dieses Musikwerk ebenso singen wie die zwei Motetten "Sei stille dem Herrn" und "Denn er hat seinen Engeln" von Felix Mendelssohn-Bartholdy und "Wie Ströme im Sommer, die fast schon vertrocknen" von Edward Elgar. sek