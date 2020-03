Was Hänschen nicht lernt ...

Schuldenprophylaxe und der verantwortungsvolle Umgang mit Geld, darum geht es in der Informationsveranstaltung der Caritas-Schuldner- und Insolvenzberatung an der Realschule Haßfurt.

"Wenn Jugendliche schon in der Schule lernen, mit ihrem Geld umzugehen, starten sie gut in das Erwachsenenleben. So können frühzeitig viele Weichen gestellt werden, um eine Überschuldung im späteren Leben zu vermeiden", erklärt der Lehrer für Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen, Bernd Reß. Deshalb initiierte er in zwei neunten Klassen der Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule Haßfurt eine Informationsveranstaltung.

Heike Först und Karin Rosin von der Schuldner- und Insolvenzberatung des Caritasverbandes für den Landkreis erklärten den jungen Zuhörern, wie sie verantwortungsbewusst mit ihrem Geld umgehen und so Schulden vermeiden. In zwei Unterrichtsstunden hörten die Schüler Wissenswertes über die Ursachen und Auslöser von Verschuldung und Überschuldung, über Kredite und Girokonten sowie Handyverträge und Internetkäufe. Auch Grundlagen wie ein Haushaltsplan wurden angesprochen.

"Es ist wichtig, die Schülerinnen und Schüler zu schützen, indem sie rechtzeitig und wiederholt informiert werden. Und sei es, immer wieder bewusst zu machen, dass nur das Geld, das tatsächlich zur Verfügung steht, ausgegeben werden kann", betont Karin Rosin. red