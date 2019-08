Das KAB-Bildungswerk Bamberg lädt am Freitag, 20. September, zum Gespräch über Glaube, Zweifel und Hoffnung. Beginn ist um 16 Uhr in der Hospiz-Akademie, Lobenhofferstraße 10. Referenten sind Diözesanpräses Dekan Pfarrer Albert Müller und Manfred Böhm. Anmeldung beim KAB Bildungswerk in Bamberg, Ludwigstr. 25, sind per Telefon (0951/916910) oder per E-Mail an kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de möglich. Anmeldeschluss ist am 6. September. red