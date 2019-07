Die in diesem Jahr von Frauen aus der Pfarrei St. Martin/St. Josef ins Leben gerufene Gruppe "Frauen-Insel" des katholischen Frauenbundes lädt zu einem Vortrag "Was gibt mir Kraft? - Auf den Spuren biblischer Kraftquellen" von Andrea M. Friedrich, Pastoralreferentin und geistliche Beirätin des KDFB der Diözese Bamberg, ein. Unter dem Thema "Was gibt mir Kraft? - Auf den Spuren biblischer Kraftquellen" nimmt die Referentin zwei biblische Personen in den Blick, die Kraftlosigkeit erlebt und trotzdem zu ihren eigenen Kraftquellen gefunden haben. Manches davon kann auch für Frauen heute hilfreich sein, wenn es darum geht bei persönlichen Grenzerfahrungen wieder Ermutigung und Power zu bekommen. Der Vortrag findet am Montag, 1. Juli, um 18 Uhr im Gemeindehaus St. Josef, Balthasar-Neumann-Straße 14 statt. Der Eintritt ist frei. red