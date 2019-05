Der KDFB Priesendorf lädt am Samstag, 8. Juni, zu einem Frauenfrühstück mit Kurzimpuls ("Was gibt mir Kraft? Eigene und biblische Kraftquellen!") ein. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr in der Gaststätte Utzmann in Neuhausen. Referentin ist Andrea M. Friedrich. Anmeldung bis 1. Juni im Pfarrbüro Priesendorf, Tel. 09549/981155. red