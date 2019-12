Was geschah in Limbach?

Der Verein für Hematgeschichte Eltmann bietet seit einigen Jahren "zwischen den Jahren" Fackelwanderungen an. Bei diesen Fackelwanderungen geht es um die Geschichte der Stadt - ein Angebot, das großen Anklang bei den Bürgern findet. In diesem Jahr geht es nun rund um Maria Limbach mit spannenden Geschichten aus der Historie der Wallfahrtskirche. Die Wanderung beginnt am Sonntag, 29. Dezember, um 19 Uhr am Parkplatz der Wallfahrtskirche. Für die Fackeln wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben, teilen die Veranstalter mit.