Was geht ab in Scheßlitz?

Die Franken sind weithin als weltoffen und gesellig bekannt. Das zeigt sich nicht nur in sprichwörtlich fränkischer Gastlichkeit mit ausgezeichneter Küche, sondern auch in zahlreicher und reger Vereinstätigkeit, ohne die so mancher traditionelle lokale oder regionale Brauch bzw. liebenswertes Ereignis schon längst "den Bach runter gegangen" wäre, wie es sinnbildlich heißt. So ist das alljährliche Zustandekommen und Überleben so mancher Veranstaltung hauptsächlich dem unermüdlichen Fleiß vieler freiwilliger Helfer und Vereine geschuldet.

Das ist auch in Scheßlitz und seinen Ortschaften drumherum so. Ein Blick in den Veranstaltungskalender zeigt, dass bis zum Jahreswechsel noch viele Veranstaltungen auf dem Programm stehen, die zu bewältigen sind. Hier eine Übersicht:

24. - 27. Mai: Kirchweih in Windischletten

25. - 26. Mai: Ehrler Brückenfest

1. - 2. Juni: Lange Nacht in Scheßlitz und Schäätzer Biergenuss

1. - 3. Juni: Kirchweih in Kübelstein

15. - 16. Juni: Kirchweih in Schweisdorf

19. - 20. Juni: Almfest des Musikvereins Scheßlitz auf der Hindenburg-Alm

28. Juni: Johannisfeuer der Scheßlitzer Vereine, Feuerplatz an der A 70/Richtung Windischletten 30. Juni: Fußwallfahrt der Pfarrei Scheßlitz nach Vierzehnheiligen

6. Juli: Lange Schwimmbadnacht, ab 18 Uhr, freier Eintritt

13. - 14. Juli: Tiefgassfest FFW Wiesengiech/Starkenschwind

13. - 15. Juli: Inselfest in Burgellern

20. - 21. Juli: Kirchweih in Würgau

21. Juli: Pfarrfest der Pfarrei Scheßlitz

26. Juli: Sommerabend unter den Linden in Wiesengiech

3. - 4. August: Kirchweih in Giech

4. August: Sommerfest in Schlappenreuth

7. August: Fischerkerwa des FV Giech

10. August: Lange Schwimmbadnacht, ab 18 Uhr, freier Eintritt

23. - 26. August: Kirchweih Scheßlitz

22. September: 4. Genusstag des Landkreises Bamberg

28. - 29. September: Kirchweih in Roschlaub

29. September: Herbstmarkt in Neudorf

19. - 20. Oktober: Kirchweih in Pausdorf

17. - 18. November: Kirchweih in Ehrl

23. - 24. November: Kirchweih in Schlappenreuth

30.11. - 1. Dezember: Weihnachtsmarkt der Scheßlitzer Vereine e.V. am Rathausplatz

8. Dezember: Weihnachtsmarkt in Burgellern Weihnachtsmarkt zwischen Kirche und Schloss

(alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit).