Was gehört der Stiftung?

Welche Vermögenswerte besitzt die Maiacher Stiftung? Dieser Frage geht seit geraumer Zeit die Stadtkämmerei nach. Denn erst wenn genau feststeht, welche der vier Gebäude in der Nordgauerstraße der Stiftung gehören, kann der Stadtrat über eine weitere Nutzung des ehemaligen Altenheims entscheiden.

Wie Stadtkämmerer Dominik Först den Mitgliedern des Hauptausschusses mitteilte, wird diese Vermögensbestimmung noch bis ins erste Halbjahr 2020 dauern. Der Lichtenfelser Finanzchef hält hierfür eine Rekonstruktion der Jahreshaushaltsrechnungen der vier Vermögensobjekte der Stiftung seit 1969 erforderlich. Diese Arbeit stelle sich als zeitintensiver dar als gedacht, da das Sichten und Auswerten der Unterlagen unter erschwerten Bedingungen stattfinde. Först: "Zum einen sind die Unterlagen auf die unterschiedlichen Standorte des Stadtarchivs verteilt." Zum anderen gehe dort das Heraussuchen und die Auswertung der Akten mit nicht geringem Aufwand vonstatten. "Es handelt sich um Unterlagen aus einem Zeitraum von 50 Jahren, in dem sich Aktenführung, Ablagesystem und Haushaltsbuchführung mehrmals verändert haben", erläuterte der Stadtkämmerer.

Selbst mit Abschluss der Rekonstruktion der Haushaltsrechnungen können weitere Recherchen im Stadtarchiv vonnöten sein, wenn etwa die Herkunft und Verwendung der Stiftungsmittel näher erforscht werden müsse oder die Finanzierung von Baumaßnahmen an den vier Gebäuden detailliert aufzuschlüsseln seien. "Danach sind die Ergebnisse mit der Stiftungsaufsicht, also dem Landratsamt, und dem Stiftungsbeirat abzustimmen", sagte Först. Mit der Vermögensbestimmung könne über eine Nachnutzung des ehemaligen Altenheims, Nordgauerstraße 2, entschieden werden. "Berücksichtigt werden sollten dabei Impulse aus der Vision 2030", fuhr der Stadtkämmerer fort. Denn bei der Zukunftswerkstatt am 10. Mai hätten sich zahlreiche Bürger am Stand der Projektgruppe "Wohnraumbedarf" eingefunden, um über dieses Gebäude und dessen Zukunft zu diskutieren. "Neben diesen Anregungen sollten auch die Ergebnisse der Wohn- und Sozialraumanalyse herangezogen werden, die unter anderem die Projektgruppen Wohnraumbedarf sowie Senioren und Menschen mit Handicap in Auftrag geben werden", so der Kämmerer. Diese sollen Mitte 2020 vorliegen.

Bernhard Christoph (Grüne) zeigte Verständnis, dass die Bestimmung des Vermögens der Maiacher Stiftung ihre Zeit brauche. Er bedauerte allerdings, dass viele Bürger, die bei der Vision 2030 mitarbeiten, nicht über deren Fortschritte informiert worden seien.

Robert Gack (CSU), einer der Stiftungsbeiräte, sagte, er selbst habe sich in den vergangenen eineinhalb Jahren einen Überblick verschaffen wollen, letztlich habe dies nicht geklappt. Gack: "Wenn ich jemandem an der Situation etwas vorwerfen will, dann am ehesten mir selbst."