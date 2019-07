Der Arbeitskreis Soziales im Verein Lebendiges Litzendorf lädt alle Flohmarktfreundinnen zu einem besonderen Krempelmarkt ein: Unter dem Motto "Alles, was Frau nicht mehr braucht" kann am heutigen Freitag, 5. Juli, alles Aussortierte oder zu klein Gewordene auf dem Platz zwischen Bücherei und Bürgerhaus Litzendorf feil geboten werden. Was Frau nicht mehr braucht, das umspannt eine breite Palette: von Kleidung über Schmuck bis hin zu Accessoires und Schuhen. Aufgebaut wird ab 17 Uhr. Der Markt beginnt um 18 Uhr. red