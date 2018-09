Was einen Franken so ausmacht

Am Mittwoch, 12. September, öffnet wieder das Café Clatsch. Von Professor Günter Dippold, Historiker, Volkskundler und Bezirksheimatpfleger bei der Regierung von Oberfranken, kommen an diesem Nachmittag "Anmerkungen zu Geschichte, Gestalt und Wesen Frankens". Was ist Franken? Mit dieser scheinbar banalen Frage beginnt der Vortrag. Günter Dippold zeigt auf, welche raumbildenden Kräfte im Lauf der Zeit der Region Franken eine Gestalt gaben. In diesem Zusammenhang gibt der Referent einen Überblick über die Geschichte Frankens, das einerseits aus vielen unterschiedlichen Herrschaften zusammengesetzt war, dem es aber andererseits an verbindenden Klammern nicht fehlte. Auch Unterschiede zwischen Bayern und Franken, die bis heute fortwirken, werden Thema sein. Ein Vortrag mit hohem Unterhaltungswert ist zu erwarten. Beginn wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. Gäste sind herzlich willkommen. Mehr Infos unter www.cafe-clatsch-kulmbach.de. red