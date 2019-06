Was eine Spezialistin für historische Kleidung in Ahorn entdeckt hat

Soeben ist Meike Bianchi-Königsteins Buch "Kleidungswirklichkeiten. Mode und Tracht zwischen 1780 und 1910 in Oberfranken" erschienen. Die Autorin ergründet darin die Begrifflichkeiten "Tracht" und "Mode", um die in den Kulturwissenschaften bis heute gerungen wird. Dazu untersuchte sie 17 oberfränkische Textilsammlungen hinsichtlich des Kleidungsverhaltens im 19. Jahrhundert, darunter die des Gerätemuseums des Coburger Landes in Ahorn.

Der reich bebilderte Band stellt die Kleidungsweisen der Menschen in der Zeit zwischen 1780 und 1910 systematisch dar. Die wesentlichen Stücke der Oberbekleidung von Männern und Frauen, wie Kopfbedeckungen, Oberteile, Röcke und Schürzen sowie Hosen und Hosenträger, werden hinsichtlich der Entwicklung von Schnitten und verwendeter Materialien ebenso wie bezüglich ihres historischen Zusammenhangs beleuchtet. Darüber hinaus zeigt die Arbeit anschaulich, wie sich stereotype Vorstellungen von Trachten in Oberfranken entwickelten.

Grundlage der Forschung der Autorin bilden neben zahlreichen Bild- und Schriftquellen des 18. und 19. Jahrhunderts vor allem historische Kleidungsstücke aus den oberfränkischen Sammlungen. Mit zahlreichen Illustrationen und zeitgenössischen Berichten eröffnet die Arbeit einen neuen Blick auf das Kleidungsverhalten vergangener Zeiten und auf die Entstehung des Phänomens "Tracht".

Meike Bianchi-Königstein studierte an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Europäische Ethnologie, Kommunikationswissenschaft und Kunstgeschichte.

Als Spezialistin für historische Kleidung forschte sie in verschiedenen Museen und Sammlungen mit dem Schwerpunkt "Textil" und ist heute im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg tätig. Zudem engagiert sich Bianchi-Königstein als Vorstandsmitglied und Web Content Editor des Costume Committee des International Coucil of Museums. red