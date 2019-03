Was diese Gräber erzählen

Der alte Friedhof an der Kulmbacher Nikolaikirche ist heute eine schön gestaltete Parkanlage mit historischen Gräbern und Denkmälern. Die Inschriften auf den alten Grabsteinen sind Zeugen längst vergangener Zeiten und ein historisches Stadtlexikon, das viele Geschichten und Anekdoten zu erzählen weiß. Deshalb bietet der Tourismus- und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach am Sonntag, 21. April, und am 10. November, jeweils um 14 Uhr, eine Zeitreise der besonderen Art durch den alten Friedhof an.

Bedeutende Persönlichkeiten

Bei einem Rundgang durch den alten Friedhof erfährt man viele interessante Details, die hinter den Gedenksteinen stecken. Viele bedeutende Kulmbacher Persönlichkeiten, die weit über die eigene Lebenszeit hinaus die Geschichte Kulmbachs beeinflusst haben, fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Bei diesen Führungen erfahren die Teilnehmer die Geschichten, die hinter diesen Gedenksteinen stecken.

Treffpunkt ist an der Nikolaikirche in Kulmbach, Eingang Friedhofsberg. Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Telefonische Anmeldungen sind bei der Tourist-Information der Stadt Kulmbach unter der Nummer 09221/95 88-0 möglich. red