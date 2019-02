Was die Wirtschaftsschule alles anbieten kann

Die Private Wirtschaftsschule Lichtenfels lädt am Samstag, 23. Februar, alle interessierten Eltern mit ihren Kindern zum Tag der offenen Tür in die Schule ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und richtet sich vor allem an diejenigen, für die zum Schuljahr 2019/20 ein Übertritt an eine weiterführende Schule ansteht.

Es gibt eine Neuerung

In der Aula können sich die Eltern einen Überblick über die Veranstaltungen in den Schulräumen verschaffen. Neben einem historischen Rückblick werden die Eltern über die Übertrittsmöglichkeiten informiert. Besonders interessant dürfte hier die Neuerung sein, dass seit dem letzten Schuljahr die Wirtschaftsschule bereits mit der 6. Klasse besucht werden kann.

Beispiele der Abschlussprüfungen, die zum Erreichen der Mittleren Reife abgelegt werden müssen, sind zu sehen. Lehrkräfte informieren über die Berufsmöglichkeiten mit einem Wirtschaftsschulabschluss und weiteren Bildungsabschlüssen. Die vielfältigen Angebote der Wirtschaftsschule werden in den Klassenzimmern und Computerräumen aufgezeigt.

Aktuelle und ehemalige Schüler, die diesen Termin oft zum Anlass nehmen ihre Schule zu besuchen, stehen für Fragen zur Verfügung. Für Interessierte wird auch das Angebot der offenen Ganztagesschule vorgestellt.

Cateringteam kümmert sich

Der Elternbeirat mit dem Schüler-Cateringteam sorgt für das leibliche Wohl während der Veranstaltung, die etwa gegen 14 Uhr endet. red