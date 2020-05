Was die Urnengräber kosten

Da im Friedhof ein Baumurnenfeld errichtet wurde, mussten sowohl die Satzung über die gemeindlichen Bestattungseinrichtung wie auch die davon abhängige Gebührensatzung geändert werden. Bürgermeister Manfred Deinlein schlug in der Sitzung zudem vor, auch die geplanten Urnenreihengräber bereits mit in die Satzung aufzunehmen. Nach eingehender Diskussion wurden die Kosten für die Röhren mit statt der veranschlagten 515 Euro auf 200 Euro herabgesetzt. Die Lage der Urnenreihengräber sollte noch näher festgesetzt werden, weshalb hier zunächst auf eine Gebührenfestlegung verzichtet wurde. Gemeinderat Bernhard Müller (SPD) erinnerte hier auch an vorherige Planungen, die mit in die Diskussion einbezogen werden müssten.

Von Gemeinderat Bernhard Müller (SPD) wurde schließlich das Rätsel der bis zum damaligen Zeitpunkt laufenden Pumpen am Leichenhaus gelüftet, als im Gremium die Grundwasserableitung im Friedhof zur Sprache kam. Müller entschuldigte, ja schämte sich dafür, dass er als Bauausschussmitglied nur ein Jahr lang auf den Oberbau gemerkt und nicht wahrgenommen habe, dass der Boden darunter feucht sei.

Auch als das Grab seiner Mutter doppelttief ausgehoben worden sei, habe sich darin Wasser befunden. In Zukunft solle dies unterbunden und durch die Anlage von Drainageleitungen auf dem Friedhofsgrundstück vermieden werden. awa