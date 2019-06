Was die Feuerwehr alles kann

Sirene und Martinshorn ertönen. Die Feuerwehr rückt aus. Wieviel an Know-how und technischer Ausrüstung dahintersteckt, um für alle denkbaren Einsätze gewappnet zu sein, erfuhren sechs Kinder beim Schnuppertag der Staffelsteiner Feuerwehr.

Holger Reinlein, der bei der Aktion des städtischen Pfingstferienprogramms an diesem Samstagnachmittag unterstützt wurde von seinem Bruder Carsten und Jannik Hutter - beide ebenfalls engagierte Feuerwehrler -, begrüßte Max, Pascal, Felix, Fabio, Noël und Nele mit einem fröhlichen "Hallo zusammen, ich bin der Holger!". Auch der städtische Jugendbeauftragte, Holger Then, wohnte der Veranstaltung bei.

Die Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren strahlten, als Reinlein ankündigte: "Ihr dürft auch das eine oder andere Gerät unserer Feuerwehr ausprobieren." Und davon gibt es eine Menge, wie sich herausstellen sollte.

Was jeder wissen sollte

Wann ruft man die 112, wann die 110? Welche Informationen brauchen die Feuerwehr oder der Rettungsdienst am Telefon? Fragen wie diese bildeten eingangs das "Warm-up", Reinlein war sofort auf einer Wellenlänge mit den Kindern, was auch daran lag, dass er alles andere als einen Monolog hielt, sondern das "Reinschnuppern" in die wichtige Arbeit der Feuerwehr ausgesprochen interaktiv gestaltete.

"Ratet doch mal, wie viel Löschwasser wir mit diesem Auto hier transportieren können?" "Eine Tonne", lehnte sich ein Junge weit aus dem Fenster - und er lag damit immer noch unter der tatsächlichen Kapazität, wie Reinlein den staunenden Kindern verriet: "Es sind 2000 Liter, also zwei Tonnen, ungefähr so viel wie sechs volle Badewannen."

"Wenn ihr einmal für die Schule ein Wort nennen müsst, das man oft trennen kann, hab' ich eins für euch: Dies hier ist das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug", fuhr Reinlein fort. Und an selbigem öffnete er schließlich nach und nach eine Seitenklappe nach der anderen. Etliche Gerätschaften kamen zum Vorschein, deren Verwendungszweck den Kindern altersgerecht erklärt wurde.

Wie ein Feuer entsteht

Beim Wort "Kohlendioxidlöscher" versteht ein Siebenjähriger - wenn er nicht gerade selbst schon Mitglied einer Kinderfeuerwehr ist - in der Regel erst einmal Bahnhof. Deshalb erläuterte Reinlein hierzu, wie ein Feuer überhaupt entsteht und welche beiden Löschmethoden - durch Wasser oder durch Ersticken - es zu unterscheiden gilt.

Der Rauch wird hinausgeblasen

Dass den Kindern die gut zwei Stunden auf dem Gelände der Feuerwehr in lebhafter Erinnerung bleiben werden, lag letztlich daran, dass etliche Geräte der Wehr vorgeführt wurden - und sie selbst Teil dieser Präsentationen wurden. So blies ihnen bei angenehm warmen Temperaturen ein heftiger Wind entgegen, nachdem der große Ventilator angeworfen wurde, der im Feuerwehr-Fachjargon "Druckbelüfter" heißt. Dieser diene dazu, verqualmte Räume rauchfrei zu bekommen, erklärte Reinlein. Welche enorme Leistung das technische Equipment der Staffelsteiner Feuerwehr doch bisweilen bietet - da waren die Kinder perplex. Sagenhafte 40 Tonnen können die Hebekissen in die Höhe hieven. "Damit lassen sich auch Autos und Reisebusse anheben", so Reinlein. Den Kindern bereitete es große Freude, sich auf ein solches Hebekissen stellen zu dürfen, während zwei andere Teilnehmer nach Anschluss der diversen Verbindungsschläuche den Mechanismus zum Aufpumpen betätigten.

Was ein Hebekissen kann

Ihren Spaß hatten sie auch an einem kleinen Geschicklichkeitsspiel, das sich die Feuerwehrler für die Kinder ausgedacht hatten: Es wurden zwei Hebekissen unter einem aufgestellten Garniturentisch platziert und auf diesem ein kleines Modell eines Feuerwehrautos gestellt. Die Kinder stellten sich nun der sportlichen Herausforderung, mittels des Steuerungsgerätes die beiden Hebekissen möglichst gleichmäßig aufzupumpen - ohne dass das kleine Modellauto seitlich vom Tisch rollt.

"Jetzt mal die Ohren zuhalten, das Martinshorn wollen wir natürlich auch mal vorführen", lacht Reinlein. Dass die Kinder in Windeseile die Sitzplätze des oben erwähnten HLF 20-20 in Beschlag genommen hatten, als Reinlein sie anschließend zu einer kleinen Spazierfahrt einlud, kann man sich an fünf Fingern abzählen.