Was Coburgs Jugend so denkt

red



Die Stadt startet einen Aufruf an die Jugendlichen Coburgs. In den kommenden Tagen wird bei allen Jugendlichen zwischen zwölf und 21 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Coburg haben, ein Brief ankommen, der einen Link zu einer Onlinebefragung enthält. Bei dieser Befragung geht es um jugendspezifische Themen und sie dient dazu, die Interessen junger Menschen in Coburg herauszufinden. Die Ergebnisse fließen in die sogenannte "Jugendhilfeplanung" ein und werden dann von einem Arbeitskreis bearbeitet, der daraus konkrete Schritte plant. Diese sollen dabei helfen, jugendrelevante Angelegenheiten und Bedürfnisse umzusetzen. Aus diesem Prozess sind in der Vergangenheit beispielsweise schon längere Betriebszeiten für das Anrufsammeltaxi (AST) entstanden. Veränderung ist also möglich, aber nur durch Beteiligung, schreibt die Stadt Coburg in einer Pressemitteilung. Je mehr Jugendliche teilnehmen, desto mehr Interessen können bei der Planung berücksichtigt werden.Jeder, der den Fragebogen vollständig ausfüllt, kann im Anschluss an einer Verlosung teilnehmen und einen von über 130 Preisen gewinnen, darunter Gutscheine für das Aquaria oder das Kino Utopolis in Coburg.