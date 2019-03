Am Freitag, 8. März, um 19 Uhr veranstaltet Volt Europa einen Gesprächsabend zu dem Thema "Was braucht Europa, um erfolgreich zu sein?". Volt ist eine paneuropäische Bewegung, aktiv in 30 Ländern, die Europa auf politischem Wege weiterentwickeln möchte. Hierzu tritt Volt bei der Europawahl im Mai 2019 in zahlreichen Ländern an. Als Gesprächspartner steht zur Verfügung der Kandidat für das Europaparlament, Hans-Günter Brünker aus Bamberg. Die Veranstaltung findet im Nana Theater im Club Kaulberg, Unterer Kaulberg 36, statt. red