Die Tierhaltungsschule Triesdorf veranstaltet am Dienstag, 26. November, von 9 bis 16 Uhr ein Seminar zum Thema "Digitale Hilfsmittel im Kuhstall - Was braucht der Milchviehhalter 4.0?". Ein Bolus misst die Körpertemperatur, ein Sensor am Hals die Wiederkautätigkeit und das Kuh-Navi überwacht die Tieraktivität. Macht das alles Sinn? Orientierung gibt dazu das Praktikerseminar für Milchviehhalter, die erstmals diese neuen Möglichkeiten im Stall kennenlernen wollen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine schriftliche Anmeldung über www.triesdorf.de (Bildung & Veranstaltungen) erforderlich. Anmeldeschluss: Dienstag, 19. November. Weitere Informationen gibt es via E-Mail an ths@triesdorf.de oder unter Telefon 09826/18-3002. red