Mit den Menschen im Landkreis in den Dialog kommen, wollen die Reporter des Fränkischen Tags nicht nur bei Veranstaltungen oder über das Telefon. Jetzt haben wir auch die Gruppe "Was braucht der Landkreis Haßberge?" im sozialen Netzwerk Facebook (FB) eingerichtet. Hier kann sich jeder, der sich dafür interessiert, anmelden und beitreten. Die Gruppe richtet sich an alle Bewohner des Kreises. Und ihr Name ist Programm: "Was braucht unser Landkreis? Was fehlt euch in euren Gemeinden? Was würde den Landkreis für euch lebenswerter machen?", fragen wir die FB-User, die uns so auch problemlos eine Nachricht zukommen lassen können.

Der Fränkische Tag will mit seinen Nutzern die wichtigsten Fragen und Themen für die Zukunft des Landkreises und jeder einzelnen Kommune herausarbeiten und Anliegen im besten Fall durch unsere Berichterstattung öffentlich machen.

In einer ersten Umfrage zeigt sich schon, wo der Schuh drückt: Im Ranking ÖPNV, Freizeitangebote, Bildung, Familie, Kultur, Internetversorgung, Gesundheitswesen, Arbeitsplätze und Wohnen steht das Interessensfeld ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, ganz oben. Eine große Mehrheit sieht hier sicherlich nicht nur Diskussionsbedarf, sondern auch echten Handlungsbedarf. Die Zeiten sind vorbei, in denen es reichte, dass früh, mittags und abends ein Bus die Schüler aus dem Dorf in die Stadt und zurück transportierte. Heute gibt es mehr Menschen, die nach dem Prinzip Nachhaltigkeit leben und demnach auch mehr ÖPNV-Angebote nutzen würden, wenn sie denn da wären... Also Leute, mischt euch ein, mischt mit, gebt Impulse! kra