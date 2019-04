Was bewirkt Positive Psychologie?

Wer früher psychologische Hilfe in Anspruch nahm, galt als krank. Wer heute einen Therapeuten aufsucht, gilt dagegen als klug und bestrebt, etwas für das eigene Glück zu tun. Dieses Umdenken wurde sicher auch durch die Positive Psychologie beeinflusst. Zu den Inhalten der Lehre der Positiven Psychologie gibt Stephanie Geidies, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, im VHS-Vortrag "Was uns stärkt und das Leben lebenswert macht" Informationen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 11. April, um 18.30 Uhr im VIP-Raum der HUK-Arena statt. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red