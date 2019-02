Was bei der Problemmüllsammlung zu beachten ist

Problemmüll Kostenlos abgegeben werden können Säuren und Laugen, Verdünnung und Lösemittel, Farb- und Lackreste, Holz- und Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Feinchemikalien, nicht entleerte Spraydosen, Trockenbatterien, Knopfzellen, Starterbatterien, Fotochemikalien, Feuerlöscher, Solarflüssigkeiten, Ölfilter, Altöl, ölhaltige Betriebsmittel, Leuchtstoffröhren, PCB-haltige Kondensatoren, quecksilberhaltige Abfälle, PU-Schaumdosen und Gaskartuschen. Nicht gesammelt werden Altreifen, Asbest, Munition, Feuerwerkskörper, ausgehärtete Farben und Lacke, Gasflaschen, leere Dosen und Behälter, Verpackungen aus Kunststoff. Mengen Es werden haushaltsübliche Mengen angenommen. Dies entspricht etwa 60 Kilogramm oder 60 Liter Gesamtmenge an Problemabfall pro Anlieferer. Pro Anlieferer werden maximal 15 Liter Altöl und Solarflüssigkeiten sowie zwei Feuerlöscher kostenlos angenommen. Anlieferung Problemabfälle müssen getrennt und und innerhalb der festgesetzten Zeiten angeliefert werden (Originalbehälter nutzen, verschlossene dichte Behälter verwenden). Sie dürfen nicht einfach an der Sammelstelle abgelagert werden. Gewerbetriebe Deren Problemmüllsammlung erfolgt am Wertstoffhof Birkach, und zwar am 23. April und am 24. September jeweils von 9 bis 16 Uhr. Informationen gibt es außerdem bei Thomas Mattes im Landratsamt Kronach, Telefonnummer 09261/678-336, oder bei der Firma Wagner, die unter der Telefonnummer 09261/622-612 zu erreichen ist. eh