Was bedeutet "Wisaha"?

Der Heimatverein Pfarrweisach lädt für Montag, 25. Februar, zu einem Vortrag unter dem Motto "Wisaha" mit Kreisheimatpfleger Günter Lipp ein. Er geht dabei auf eine offensichtliche Verwechslung des Dorfnamens "Wisaha" ein. Anhand von Karten, Skizzen, Abbildungen und Fotos erläutert Günter Lipp, ob damit der Name "Weisach" in der hiesigen Gegend oder Weisach in Mittelfranken gemeint ist. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Eisfelder in Pfarrweisach, wie der Heimatverein informierte. Der Eintritt ist frei. alc