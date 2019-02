christiane Reuther "Was bedeutet Respekt für mich und wie kann ich dies selber im Alltag umsetzen?" Diese Frage bewegte drei Tage lang die Schüler der siebten Klassen am Schulzentrum in Haßfurt. Unter dem Motto "Respekt öffnet Türen" fand zum sechsten Mal das Projekt "Drei Tage Respekt" statt. Veranstaltet wurde es von der offenen Ganztagesschule "living room" in Zusammenarbeit mit der evangelischen Jugend im Dekanat Rügheim, der katholischen Jugendarbeit der Diözese Würzburg und verschiedenen Kooperationspartnern, darunter dem Bayerischen Jugendring und dem Amt für evangelische Jugendarbeit in Nürnberg.

283 Schüler wirkten mit

"Alle Schüler am Schulzentrum anzuregen, über Respekt nachzudenken", ist das Ziel der Aktion, wie die Religionspädagogin und Projektleiterin Christine Kettler-Pohl von "living room" erklärte. Drei Tage lang stand die Frage im Raum: "Was bedeutet Respekt für mich und wie kann ich dies selber im Alltag umsetzen?" Schulartübergreifend verinnerlichten 283 Schüler der insgesamt elf siebten Klassen am Regiomontanus-Gymnasium, an der Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule und an der Albrecht-Dürer-Mittelschule in zehn verschiedenen Workshops das Thema Toleranz.

Ein bunt zusammengestelltes Programm setzten 22 Workshopleiter um. Die zwölf- bis 14-Jährigen besuchten einen Vormittag lang einen Workshop, in dem es ganz praktisch um verschiedene Facetten von Respekt ging. Dieser erstreckte sich vom Improvisationstheater über Upcycling, dem Respekt im Netz und anderen Kulturen gegenüber bis hin zum rollstuhlfahrenden Basketballer. Die Begeisterung der Jugendlichen zog sich durch alle Workshops.

Bei der "Expedition auf eine verbotene Insel" war Teamgeist gefordert. Unter der Anleitung von Siegfried Weidlich von der evangelischen Jugend im Dekanat Rügheim und Jugendreferent Jeremy Vernon vom CVJM erkundete ein Forscherteam eine neue Welt: Auf einer fiktiven Insel galt es, Gefahren und Aufgaben gemeinsam zu bestehen.

Die Toleranz, die man anderen Kulturen und fremden Welten gegenüber haben sollte, demonstrierten Michelle, Julia, Hannah und Michelle. Das Quartett dachte sich selbst ein Begrüßungsritual aus - teils nonverbal nur mit Händen und Füßen. Die Jugendlichen legten aber auch Regeln und Strafen fest und erlebten, wie sie sich in einer fremden Kultur zurechtfinden und welche Vorurteile das tägliche Leben bestimmen, wie die Bildungsreferentin Annika Herzog erklärte.

Respektlose Texte

Respekt sollte auch in der Popmusik selbstverständlich sein. "Die Jugendlichen fanden schnell heraus, dass sich der Text vom deutschen Rap respektlos gegen Frauen und ethnische Minderheiten richtet", erklärte Workshopleiter Thomas Göttlicher vom CVJM. Gemeinsam mit den Jugendlichen schaute Göttlicher in die Geschichte der Popmusik und untersuchte provokante Liedtexte. Am Beispiel etwa von Mark Forsters Song "Chöre" bewertete er gemeinsam mit den Jugendlichen die aktuelle Popkultur.

Als krönenden Abschluss verfassten die Jugendlichen ihren eigenen "respektvollen" Song. "Lernt, besser auf die Texte der Lieder zu hören", gab der Workshopleiter den Jugendlichen mit auf den Weg.

Um die drei "Respekttage" abwechslungsreich zu gestalten, wurden im Unterricht der Religions- und Kunstlehrer im Vorfeld verschiedene Plakate gebastelt, kunstvolle Bilder gemalt oder Papiertüten bedruckt. Das Herstellen von plastikfreier Kosmetik und Hausmitteln rundete das Projekt ab, von dem die Jugendlichen sehr viel fürs eigene Leben lernten.

Positive Resonanz

"Die gute Zusammenarbeit im Team" war nur einer der positiven Aspekte, der als Feedback bei den jungen Leuten nach den Veranstaltungen zu hören war.