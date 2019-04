Was bedeutet "Heimat" heute?

Wunschtraum, Seelenort oder gefährlicher politischer Topos? Was bedeutet der Begriff "Heimat", auf dem die Bürde unserer Geschichte noch immer schwer lastet, heute den Menschen? Ist der Begriff im Zeitalter der Globalisierung gar vom Aussterben bedroht? Um Fragen wie diese geht es am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr, an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19, Großer Saal). Der Journalist Wolfgang Winkel untersucht einen schillernden, einen so schönen wie umstrittenen Begriff. Der Eintritt ist frei. red