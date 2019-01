Was bedeutet Gerechtigkeit?

Anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen findet am Sonntag, 27. Januar, um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Pfarrkirche in Wartenfels statt. In dem Gottesdienst werden sich die Teilnehmer eingehend mit Gerechtigkeit bei uns und in der Welt befassen. Was bedeuten Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Einheit konkret in unserem Leben? Das ökumenische Team um Pfarrer Spindler und Pfarrerin Wagner lädt dazu ein. Es fährt ein Bus: Interessenten können in Losau um 17.30 Uhr, in Rugendorf um 17.40 Uhr und in Zettlitz 17.45 Uhr zusteigen. red