Was Bach mit Vivaldi verbindet

Am Sonntag, 8. Juli, um 17 Uhr gibt es in der Klosterkirche wieder ein Orgelkonzert mit Thomas Köhler zu hören. In einer Mischung mit Werken von Bach und Vivaldi verbindet Köhler die Kompositionsfreude dieser Meister geschickt miteinander. Bach hat viele klangvolle Werke der Konzerte Vivaldis für die Orgel übertragen und das machen teilweise Musikprofessoren noch heute. So erklingen das Concerto C-dur BWV 594 und a-moll BWV 593, ein Gitarrenkonzert, der "Winter" aus den Jahreszeiten sowie Teile aus Trompetenkonzerten. Ebenso wird ein weiteres Konzert C-dur in der Bearbeitung von Franz Lehrndorfer sowie das Concerto D-dur BWV 972 dargeboten. Die Besucher können sich bei diesem Konzert von Orgelklängen in die verspielte Leichtigkeit des Barock entführen lassen. red