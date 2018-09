Was alles bei der Kirchweih in Ebern geboten wird

Von Donnerstag, 13., bis Montag, 17. September, laden Fahrgeschäfte und Losbuden am Wohnmobilplatz zum traditionellen Kirchweih-Zeitvertreib in Ebern ein. Besondere Speisenangebote halten die Eberner Gastwirte zur Kirchweih bereit.

Hier das Programm der Vereine und der Stadt:

Freitag, 14. September: 19 Uhr achte Eberner Pilztage: Pilzvortrag in den "Frankenstuben"; 20 Uhr Kirchweihtanz der Fleisch- und Wurstfreunde in der städtischen Turnhalle

Samstag, 15. September: 16 Uhr achte Eberner Pilztage: Pilzwanderung ab Zeltplatz Reutersbrunn

Sonntag, 16. September: 10 Uhr Kirchweihgottesdienst in der Stadtpfarrkirche; ab 11 Uhr Kirchweihmarkt in der Altstadt "Ebern spielt" mit "MainConnect" im und am alten Rathaus (TWG Ebern); Eberner Pilztage: Frischpilzausstellung im Hof der Grauturm-Apotheke ab 13 Uhr; verkaufsoffener Sonntag der Eberner Geschäfte; 14 Uhr Kirchweihkonzert des Blasorchesters Ebern am Marktplatz; 14 Uhr "Wir feiern Bayern" in der Xaver-Mayr-Galerie: Startschuss der Baunach-Allianz mit Vorstellung des Allianz-Managers und Übergabe des ILEK sowie des Fördermittelbescheides; 14 bis 17 Uhr Kunststück 2018/2019 in der Xaver-Mayr-Galerie: Ausstellung von Anne Olbrich; 14.30 Uhr Kellerführung im Veracruz; 17 bis 21 Uhr: Die FFW Ebern verkauft Flammkuchen, Gerupftenbrote und Wein als "Ausklang" im Rummelsberger-Hof, Marktplatz 13. Dort gibt es auch Musik in kleiner Besetzung vom Blasorchester. Ganztägig erfolgt Bewirtung durch die Frauen-Union am Marktplatz und durch die Wasserwacht im und am historischen Rathaus. red