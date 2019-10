Warum wird Burghaig so verschandelt?

Zum Bericht "Bauplan bereitet Bauchschmerzen" (BR vom 18. Oktober) wird uns geschrieben: Es geht einem nicht in den Kopf. Mehrheitlich entscheidet sich der Kulmbacher Stadtrat, ein viergeschossiges Wohnhaus in der Theodor-Heublein-Straße in Burghaig zu genehmigen. Da fehlen einem die Worte!

Der Bauherr ist natürlich auf Gewinnmaximierung aus, aber der Stadtrat hat die Interessen aller Bürger zu vertreten. Hier aber hat die öffentliche Kontrolle versagt.

Unser schönes Burghaig verliert mit dieser Entscheidung seinen dörflichen Charakter. Natürlich braucht Kulmbach neuen Wohnraum. Das heißt aber noch lange nicht, dass man jeden Wohnklotz einfach durchwinken sollte.

Hier sind das Bauamt, der Stadtrat und der Oberbürgermeister gefragt: Nicht alles, was quadratisch und praktisch ist, ist städtebaulich vertretbar. Ich bin mir sicher, dass viele Burghaiger kein Gebäude wollen, welches nach seiner Fertigstellung höher als die Johanneskirche ist. Daher mein Appell an die Räte und den OB: In der beschlossenen Form kann und darf der Neubau nicht kommen!

Erika Brose

Burghaig