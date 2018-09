Warum stürzte der 81-jährige Radfahrer? Brand in Kapelle entfacht

Am Samstagmorgen verletzte sich ein 81-jähriger Radfahrer bei einem Sturz von seinem Fahrrad im Bereich Rennweg leicht. Zum Unfallzeitpunkt fuhr eine andere Verkehrsteilnehmerin an ihm vorbei. Ob äußere Einflüsse ursächlich für den Sturz waren oder der Radfahrer ohne Fremdverschulden stürzte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ein Sachschaden entstand zumindest nicht. Autofahrt in Schlagenlinien Heroldsbach — Ein Schlangenlinienfahrerwurde der Polizei Forchheim amFreitagmorgen durch einen Verkehrsteilnehmermitgeteilt. Der 71-jährige Autofahrer soll dabei auf der B470 von Heroldsbach in Richtung Forchheim mehrfach auf die Gegenspur gekommen sein. Dabei soll er auch ein anderes Fahrzeug touchiert haben. In Forchheimstoppte er wohl auf Anraten seinerMitfahrer sein Fahrzeug. Da ein medizinischer Grund für seine Fahrweise vermutetwurde, wurde der Rettungsdienst hinzugerufen, der den Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrmanöver gefährdet oder geschädigt wurden beziehungsweise diese beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Forchheimzumelden. Betrunken mit dem Auto unterwegs In der Nacht zum Samstag wurde im Erlanger Stadtteil Eltersdorf durch Beamte der PI Erlangen-Stadt ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte beim 34-jährigen Fahrer aus Fürth starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Ein Unbekannter hat einen Brand in der Siechhauskapelle verursacht. Nur durch Zufall kam der für die Kapelle zuständige Betreuer an die Kapelle und konnte den Brand rechtzeitig bemerken und löschen. Dadurch wurden lediglich eine Sitzbank und ein Sitzpolster beschädigt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die am Samstagmorgen zwischen 8 und 9.15 Uhr verdächtige Personen im Umfeld der Kapelle gesehen haben. Mit zwei Promille im Feld gelandet Hausen — Eine 34-jährige Autofahrerin fuhr am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Auto geradewegs über den Kreisverkehr an der Staatsstraße 2244. Anschließend kam sie in einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. Ein zufällig vorbeikommender Ersthelfer wurde auf das Fahrzeug aufmerksam und kümmerte sich um die leicht verletzte Unfallfahrerin. Beim Eintreffen der Streife konnte die Ursache für den Unfall schnell herausgefunden werden. Die Fahrerin kam von einer privaten Feier und erzielte bei einem Atemalkoholtest knapp zwei Promille. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie ins Klinikum Forchheim gebracht und dort erfolgte auch eine Blutentnahme. pol