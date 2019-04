Warum starb Jesus am Kreuz?

Jehovas Zeugen starten eine besondere Aktion und laden zu einem weltweiten Gedenkgottesdienst ein. Wenige Stunden vor seinem Tod führte Jesus vor fast 2000 Jahren das berühmte Abendmahl ein. Jehovas Zeugen sind davon überzeugt, dass dies ein denkwürdiger Tag ist und jeden Menschen persönlich betrifft. Darum starteten sie Mitte März weltweit eine besondere Einladungsaktion. Als Festredner wird am Karfreitag, 19. April, Bernd Kelichhaus aus der Ortsgemeinde in seiner Ansprache die Zusammenhänge und Hintergründe des Opfertodes Jesu erläutern. Zu der etwa ein-stündigen Feier sind der Mitteilung zufolge alle Interessierten eingeladen - gleich welcher Kultur oder Religionszugehörigkeit. In Deutsch findet die Veranstaltung um 20 Uhr im Hegelsaal der Konzerthalle Bamberg statt, in Russisch um 20 Uhr und um 21 Uhr im Gemeindezentrum Bamberg, Kronacher Straße 58. red