Warum sich ein Landtagsabgeordneter als Müllmann versucht

Mit Fingerspitzengefühl



red



Kräftig zugelangt hat Landtagsabgeordneter Walter Nussel CSU ), als er sich einen Vormittag lang als Müllmann betätigte. Sinn und Zweck war, sich über diesen nicht leichten Beruf zu informieren, das Gespräch mit den Arbeitern zu suchen und natürlich auch mal mit Hand anzulegen. Denn er wollte sich ein umfangreiches Bild über die Dienstleister verschaffen.Nussel engagiert sich stark für dienstleistende Berufszweige, zu denen auch Pflegekräfte zählen. Denn er glaubt, dass die Gesellschaft den Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, zu wenig Wertschätzung entgegenbringt.Der Tag begann für den Burgstaller Politiker um 9 Uhr in Eckental, wo er sich mit Rainer Hofmann und Uwe Mehrländer vom Entsorgungsunternehmen Hofmann traf. Die dortige Deponie, die ebenso wie Herzogenaurach und Medbach zum Müllzweckverband Erlangen-Stadt/Landkreis Erlangen-Höchstadt gehört, wird gerade ausgebaut. Schließlich müssen derartige Einrichtungen mit der zunehmenden Einwohnerzahl von Städten und Kommunen "mitwachsen". Dennoch, so Nussel, seien die Abfallgebühren im Landkreis gesunken.Und dann ging es zur Sache, sprich: zur Entleerung der Abfalltonnen. Nussel war schon zuvor in die passende Kluft geschlüpft. Der Politiker erlebte hautnah mit, was die Müllmänner leisten müssen. Hochpräzise, konzentriert und mit viel Fingerspitzengefühl müssen sie diese Tätigkeit verrichten. Der Fahrer sitzt zudem wie in England auf der rechten Seite des Lasters. Entsprechend ausgebildet muss er sein.Hinzu kommt der Stress, wenn allzu ungeduldige Autofahrer auf die Hupe drücken, weil die Straße kurzfristig aufgrund der Abfuhr "verstopft" ist. Ebenso unerfreulich ist es, wenn die Mülltonnen nicht richtig aufgereiht am Gehsteig- oder Straßenrand stehen, was die Arbeit zusätzlich erschwert. Kein Wunder, dass hier Personalmangel herrscht.Deshalb appellierte Nussel an die Bürger, den Müllmännern das Leben leichter zu machen. "Das beginnt schon mit dem richtigen Aufstellen der Tonnen."