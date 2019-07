Warum nicht eine "Strahlen-Steuer"?

Zum Burggeflüster "War da nicht mal eine Öko-Steuer?" (Bayerische Rundschau vom 15. Juli) wird uns geschrieben: Dem Burggeflüster von Jürgen Gärtner schließe ich mich unbedingt an. Als 1999 die Ökosteuer eingeführt worden ist, habe ich hautnah bei meiner Tätigkeit an der Tankstellenkasse miterleben dürfen, was diese Steuereinführung für die Kunden bedeutet hat.

Ab dem 20. des Monats ist sehr oft für unter fünf D-Mark oder weniger getankt worden, da die Leute einfach kein Geld mehr hatten.

Die Umwelt hat davon leider nicht profitiert, schade! Mit der Einführung der CO 2 -Steuer wird das ähnlich ablaufen. Außerdem wird die Klimaerwärmung weniger vom CO 2 -Ausstoß ausgelöst, vielmehr ist die überhandnehmende Nutzung von strahlenden Geräten dafür verantwortlich. Überall werden Hotspots, WLAN, Wi-Fi kostenfrei angeboten, Funkmasten "sprießen" aus der Erde wie Pilze und fast alle Menschen nutzen ein Smartphone.

Keiner macht sich darüber Gedanken oder weiß Bescheid, dass es sich bei den Handystrahlen um die gleichen handelt, die in der Mikrowelle Wasser und Speisen erhitzen, nur dass diese Strahlen in der gesamten Umgebung wirken. Die Welt wird zum "Mikrowellenherd" ...

Im Buch "Streß durch Strom und Strahlung" erklärt Wolfgang Maes ausführlich die Zusammenhänge zwischen Waldsterben, Erderwärmung und Strahlung. Auf über 1000 Seiten fasst er die erschreckenden Ergebnisse der Studien aus über 30 Jahren Forschungsarbeit zusammen - sie sind für jeden nachzulesen. Diese belegbaren Resultate überzeugen mich mehr als ein Bayreuther Professor, der beschwichtigend einwendet, man könne und dürfe den Jugendlichen ihr "heiß geliebtes" Smartphone nicht verbieten.

Auch vom Verein "Diagnose Funk" kann man Infomaterial zu diesem Thema bekommen oder Vorträge buchen. Mein Vorschlag zur Klimarettung und Vermeidung des Temperaturanstieges wäre die Einführung einer "Strahlen-Steuer", bei der alle Funkmasten, WLAN-Router, Bluetooth, jede Whats-App-Nachricht, jede SMS und jede Google-Anfrage über Funk mit ein paar Cent besteuert werden. Die Alternative für die jungen Demonstranten dazu: Google-Anfragen können vom Computer zu Hause über ein LAN-Kabel erfolgen, über ein Festnetztelefon (kein DECT!) kann man sich mit Freunden verabreden und per E-Mail (ebenfalls mit LAN-Kabel) kann man weiterhin die lustigen Katzenvideos verbreiten.

Statt einer Wetter-App kann man die Vorhersage auch in der Zeitung lesen oder übers Kabel-Internet erfragen - es gibt viele Möglichkeiten, die Smartphone-Nutzung zu reduzieren und die Umwelt zu schützen! Es würde mich sehr freuen, wenn auch hierfür die Heranwachsenden auf die Straße ziehen würden und mit gutem Beispiel (für weniger Smartphone-Nutzung) für die Erwachsenen vorangehen. Viel Erfolg dabei!

Susanne Bauer

Kulmbach