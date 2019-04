Warum ist Wasser für uns so wichtig?

"Das Wasser lehrt uns, wie wir leben sollen. Wohin es fließt, bringt es Leben und teilt sich aus an alle, die seiner bedürfen. Es ist gütig und freigiebig. Das Wasser lehrt mich das rechte Leben." So ist es zu lesen in einer Parabel aus China. Wasser als das wichtigste Überlebensmittel für alle Menschen, Tiere und Pflanzen ins rechte Bewusstsein rücken wird am Dienstag, 9. April, um 14 Uhr im katholischen Pfarrheim Gisela Endt beim Seniorennachmittag. Dazu lädt der Seniorenkreis St. Georg alle Interessierten ein. Die Umweltreferentin vom Verbraucher-Service Bayern im KDFB e. V. aus der Beratungsstelle Ansbach wird in ihrem Vortrag zum Thema Wasser umfassend den richtigen Umgang mit Wasser, den Schutz von Wasser und die Perspektiven, die sich daraus ergeben, behandeln. In einer Gesprächspause gibt es Kaffee und Kuchen. red