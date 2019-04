Warum Gelenke verschleißen

Das Klinikum Coburg informiert am Mittwoch, 17. April, über Arthrose und deren Entstehung. Für jeden Menschen ist, ähnlich wie gutes Sehen und Hören, das gute und schmerzfreie Bewegen ein Grundbedürfnis. Bei einer Lebenserwartung von inzwischen mehr als 80 Jahren erscheint es beinahe wie ein Wunder, dass unsere Gelenke in den meisten Fällen über einen derart langen Zeitraum funktionieren.

Leider haben aber nicht alle Menschen das Glück, dauerhaft schmerzfrei und mobil durch das Leben zu kommen. Millionen von insbesondere älteren Menschen sind von einem vorzeitigen Gelenkverschleiß betroffen und hierdurch zum Teil erheblich beeinträchtigt. Im Rahmen der Patienteninformationsreihe "Orthopädie" informiert die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum Coburg am 17. April ab 18 Uhr über Arthrose und deren Entstehung. Die Veranstaltung findet einer Pressemitteilung zufolge wie die vorausgegangenen im Pfarrzentrum St. Augustin statt und ist für alle Interessierten kostenfrei.

Eine Frage der Gene?

Welches sind die Faktoren, die dem einen eine lebenslange gute Gelenksfunktion bieten, aber beim anderen zu vorzeitigem Gelenksverschleiß führen? In vielen Fällen spielen anlagebedingte Faktoren eine wesentliche Rolle. So hat die knöcherne Ausformung der Gelenkspfanne insbesondere beim Hüftgelenk eine große Bedeutung hinsichtlich eines vorzeitigen Verschleißes. Hier setzt die Vorbeugung bereits kurz nach der Geburt ein. Durch Ultraschalluntersuchungen beim Neugeborenen kann man seit 30 Jahren Fehlanlagen im kindlichen Hüftgelenk erkennen und frühzeitig behandeln. Des Weiteren können Fehlbelastungen der Gelenksflächen, wie sie zum Beispiel durch übermäßige O- oder X-Beine hervorgerufen werden, zu einem vermehrten Gelenksverschleiß führen.

Neben diesen anlagebedingten Ursachen, um nur die wichtigsten zu nennen, spielen auch Folgezustände von Unfällen mit Knochenbrüchen oder Knorpelschäden eine wichtige Rolle. Hier muss insbesondere auf die Bedeutung des Gelenkknorpels, der die Gelenkflächen mit einer puffernden Schicht überzieht, hingewiesen werden. Leider kann ein einmal zerstörter Gelenkknorpel nicht wieder regenerieren, sondern wird durch minderwertiges Narbengewebe ersetzt. Dieses hält jedoch langfristig den hohen Belastungen in den Gelenken oftmals nicht stand. Aber auch Fragen des Lebensstils spielen bei der Entstehung eines vorzeitigen Gelenksverschleißes eine entscheidende Rolle. Ausgeprägtes Übergewicht führt nachweislich zu einer Überbelastung besonders der Gelenke der unteren Extremität (Hüfte, Knie, Sprunggelenk). So lassen sich durch Abnahme des Körpergewichtes in vielen Fällen bereits bestehende Beschwerden deutlich lindern. Aber auch die mit einem hohen Fleischkonsum einhergehende Gicht kann durch Ablagerung der sogenannten Gichtkristalle im Knorpel und den Menisken einer Arthrose Vorschub leisten.

In dem Vortrag wird es auch um die vielseitigen Möglichkeiten in der Behandlung gehen und um die sogenannten rheumatischen Erkrankungen sowie um Operationen und zum Beispiel den Einsatz künstlicher Gelenke gehen. red