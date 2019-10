"Warum fällt uns Veränderung schwer?"

Zeit, dass sich was dreht! Wer kennt das nicht: "Das war schon immer so!" Aber muss es so bleiben? Warum fällt uns Veränderung so schwer? Zeit, dass wir beginnen auszubrechen, um neue Wege zu gehen. Wer das schon immer wollte, ist bei der Themen- und Gesprächsreihe "Über Gott und die Welt" genau richtig. Nach einem kurzen thematischen Impuls wird vor allem das Gespräch viel Raum haben. Der Gesprächsabend findet am Mittwoch, 23. Oktober, um 19 Uhr im Raum 420 im ersten Stock der Schön-Klinik statt. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde. Wer Fragen hat, kann sich an die Kur- und Urlauberseelsorge, Gemeindereferent Matthias Beck, Telefon 09573/340835, wenden. red