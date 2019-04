Friedrich Wölfl wird am Donnerstag, 2. Mai, im Vortragsraum der Kreisbibliothek (Am Schulzentrum) im Vormittagskreis der VHS Kronach in einem Vortrag zum Thema "Das Europaparlament - warum die Wahl 2019 so wichtig ist" die Bedeutung der Wahl am 26. Mai für die Rolle Europas in der heutigen globalen Welt herausarbeiten. Die Regularien der Europawahl, die Bedeutung einer hohen Wahlbeteiligung, notwendige Veränderungen des Europaparlaments, die nicht nur mit dem Brexit im Zusammenhang stehen, werden behandelt. Auch Fragen der Zuhörer werden beantwortet. Beginn ist um 9 Uhr. red