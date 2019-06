Warum die Blümlein weinten

Um "Johanni", den 24. Juni, werden wieder in vielen Orten Johannisfeuer abgebrannt. Damit wird der längste Tag und die kürzeste Nacht gefeiert. Seit gestern werden die Tage zunächst noch unmerklich, aber stetig kürzer. An diesem Tag steht der Festtag Johannes des Täufers im Kalender.

Jesus selbst sagte über Johannes im Matthäusevangelium: "Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer." Bereits in der Jugend zog er sich in die Wüste zurück. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren und nährte sich von wildem Honig sowie Heuschrecken. Johannes verlangte vom Volk Israel Buße und Umkehr. Er predigte das Kommen des Messias. Zum äußeren Zeichen taufte er die Menschen, die zu ihm kamen. Eines Tages kam auch Jesus an den Jordan, um sich taufen zu lassen.

Johannes war ein großer Prophet und hielt auch vor den Herrschenden mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg. Er tadelte König Herodes Antipas für die Ehe mit Herodias, der geschiedenen Frau seines Halbbruders. Auf Antrieb ihrer Mutter betörte Salome den Stiefvater Herodes mit ihrem Tanz derart, dass er ihr einen Wunsch bewilligte. Auf Anraten ihrer Mutter forderte sie das Haupt des Johannes auf einem silbernen Teller.

Auch mit dem Johanniskraut sind Überlieferungen verbunden. Dieses wird als heiliges Kraut betrachtet und darf daher auch in keinem Kräuterbüschel zu Mariä Himmelfahrt fehlen. Als Johannes der Täufer zur Hinrichtung geführt wurde, weinten diese gelben Blümlein. Johannes vermachte ihnen dafür zum Dank sein Blut. Werden die gelben Blüten gedrückt, so färben sie sich rot und eine rote Flüssigkeit quillt heraus.

Eine weitere Erklärung betrifft die durchlöcherten Blätter der Pflanze. Als Herodias das Haupt des Johannes auf dem Tablett erhielt, durchbohrte sie die Zunge des Heiligen mit einer Nadel. So sehr hatte sie die wortgewandte Zunge des Predigers fürchten gelehrt, dass sie ihn auch nach seinem Tod noch strafen wollte.

Mit dem Johannistag ist in unserer Region viel Brauchtum verbunden. So loderten am Johannistag in Herzogenaurach in früheren Jahren zahlreiche Feuer gen Himmel. Eine Beschreibung des Johannisfeuers in Herzogenaurach von Hans Gießberger aus dem Jahr 1920 hat sich erhalten.

Kinder sammeln Holz

In dieser Zeit begann das Holzsammeln für das Feuer am Sonntag vor dem 24. Juni. Die Kinder zogen singend, pfeifend und johlend von Haus zu Haus, um ihren "Holzteil" zu fordern. Auf Schubkarren, Handwägelchen und allem möglichen sonstigen Fahrgerät wurde das Holz zusammengeschleppt. Dabei sangen sie folgendes Heischelied: "Heut is der erst Johannestog, woll me singa, woll me springa, woll me übers Honnesfeierla nüberspringa. Zünd'n die Madli die Rock'n o, daß sie nemma spinna könna. Reiter reitet übern Grob'n, föllt er nei, no muß er's hob'n. Puz leit er drin.

Geht zamm, geht zamm ihr Lumperhund. Und wer net kummt, der wird gepumt, mit dreiadreißig Monn, schlog'n alles krumm und lohm. Is a besa Bu im Haus, werft die Stumm zum Fenster raus. Is a guta Fra im Haus, langt a Scheitla Holz raus. Holz raus, Holz raus, Holz wolln mer trog'n. Sed doch net so geizi, gebt mer a weng a Reisi, sed doch net so arm, gebt mer an ganz'n Arm, sed doch net so stolz, gebt mer a weng a Holz."

War genügend Brennstoff vorhanden, so wurde die gesammelte Masse am Abend vor Johanni auf eine Anhöhe, die sogenannte "Blonagaß" oder den Fröhlichskeller (jetzt Flughafenstraße) hinaufgefahren und dort zu einem Scheiterhaufen aufgetürmt. Am Johannistag selbst wurde außerdem eine Puppe aus Stroh hergestellt, mit alten Kleidern behängt, auf einem Wagen unter Jubel und Lärm aus Herzogenaurach hinausbefördert und auf dem Gipfel des errichteten Holzhaufens an den "Marterpfahl" gebunden, um dann mit verbrannt zu werden. War das Feuer niedergebrannt, so sprangen die Jugendlichen über die Glut.

Kirchweih unter den Linden

Der Herzogenauracher Heimatforscher Luitpold Maier erinnerte sich ebenfalls, wie es an diesem Tag ehedem in Herzogenaurach zuging. Auf dem Fröhlichskeller in der Plonergasse, wo mächtige Lindenbäume eine Allee bildeten, wurde früher einmal im Jahr, eben am Johannistag, nach Herzenslust Kirchweih gefeiert. Bratwürste und Bier gehörten dazu. Die Stadtkapelle Schrepfer sorgte für die musikalische Umrahmung. Während auf dem Keller gefeiert wurde, sammelten die Johannisbuben Holz und Reisig für das Johannisfeuer. Wenn eine Fuhre angeliefert worden war, ging es zurück in die Stadt und die Prozedur begann von Neuem. Am Abend wurde dann der aufgeschichtete Holzstoß entzündet und leuchtete weithin. War das Feuer niedergebrannt, so sprangen die Jugendlichen über die Glut. Eine Wetterregel besagt: "Vor Johanni bitt um Regen, nachher kommt er ungelegen." maw