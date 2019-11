Warum den letzten Rest an Schönheit jetzt zerstören?

Zum Bürgerentscheid in Bad Staffelstein am 24. November über den umstrittenen Hallenneubau der Firma CS-Trans: Seit meiner Kindheit besuche ich immer wieder das Obermaintal, für mich ein wirklicher "Garten Gottes". Ich bin seit Jahrzehnten ein häufiger Gast in der Obermain-Therme. Bei meinem letzten Besuch habe ich mitbekommen, dass geplant ist, direkt unterhalb von Vierzehnheiligen riesige Logistikhallen zu bauen.

Dieses Tal war einmal bezaubernd schön. Heute ist der Eindruck beeinträchtigt durch Autobahn, ICE-Trasse und Industriebauten. Aber es ist immer noch erhebend, vom Staffelberg hinunterzuschauen. Warum will man den letzten Rest an Schönheit jetzt zerstören?

Niemand kann mir weismachen, dass man für solche Hallen, falls sie denn nötig sind, keinen besseren Platz finden kann als zu Füßen der Basilika. Die politisch Verantwortlichen frage ich: Warum lasst ihr es zu, dass eure Landschaft mehr und mehr verschandelt wird? Muss denn der letzte Acker asphaltiert werden? Beton kann man nicht essen. Wo soll das enden?

Das Obermaintal ist eine Tourismusregion. Menschen wie ich kommen (und lassen Geld da) nicht nur wegen der Therme, sondern auch wegen der ansprechenden Gegend. Wenn ihr sie kaputt macht, dann spart euch besser eure teuren Faltblätter und Werbeanzeigen! Wegen Industriehallen kommt keiner zu euch! Die hat jeder bei sich daheim. Haben wir Franken denn gar keinen Stolz? Wenn jemand eine solche Hallen-Orgie bei der Wieskirche oder neben Schloss Neuschwanstein veranstalten würde, dann würde dort ein Aufstand losbrechen.

Und hier? Ackerland wird zugeteert. Wo bleibt der Bauernprotest? Gottes Schöpfung wird vernichtet, kirchliche Bauten hinter seelenlosen Hallen versteckt. Warum hört man nichts von der Kirche? Als jahrzehntelange Freundin und Besucherin des Obermaintals rufe ich euch zu: Stoppt diesen Wahnsinn!

Inge Konrad

Bayreuth