Warum das Leben kein "Entweder oder" ist

Wir alle streben in unserem Leben nach dem perfekten Gleichgewicht! Wir wollen eine gute Life-Work-Balance, den angenehmsten Mittelweg und balancieren meist so viele Bausteine gleichzeitig! Doch wenn wir das Wort Gleichgewicht mal genauer analysieren, bedeutet es, dass zwei Seiten das gleiche Gewicht haben.

Doch wenn es dann wirklich so weit kommt, dass zwei Dinge das gleiche Gewicht haben, können wir es nicht annehmen. So ist das vor allem bei Gefühlen. Wir wollen glücklich und leicht sein, doch ertragen die Traurigkeit und die Schwere nicht. Wir wollen Tiefe und tragfähige Beziehungen, doch scheuen Konflikte und meiden Enttäuschung. Wir wollen gar nicht genauso viel "Life" wie "Work" in unserem Leben und gerade in Gesundheit und Krankheit sollten die beiden Dinge sicherlich nicht das gleiche Gewicht haben.

Was wir brauchen, ist Balance. Ein gesundes Pendeln zwischen den beiden Seiten. Und was oftmals passiert, ist, dass wir die verschiedenen Seiten viel zu schnell bewerten. Gut drauf ist positiv, schlecht drauf ist negativ. Freizeit ist gut, Arbeit ist schlecht. Der Tag ist hell, die Nacht ist dunkel. Hell ist gut, dunkel ist schlecht. Nur leider macht das überhaupt keinen Sinn.

Die Natur, für mich die größte Inspirationsquelle der Welt, zeigt uns das auf sehr eindrückliche Weise. Es kann ohne Sommer keinen Winter geben, ohne Dunkelheit keine Helligkeit, ohne Nordpol keinen Südpol. Es gibt ohne Neumond keinen Vollmond, ohne Herbst keinen Frühling, alles in der Natur bedingt sich. Es wächst keine Blume, die das ganze Jahr über blüht, und jeder weiß, damit der Baum neue Blätter bekommen kann, muss er erst seine alten Blätter verlieren. Der Schlüssel des Lebens bedeutet für mich, zu pendeln. Das Leben besteht nicht nur aus einer Seite, die wir krampfhaft versuchen müssen, festzuhalten. Das Leben bedingt sich aus der Balance vieler unterschiedlicher Teile.

Wir brauchen Familie und Freunde, privat und beruflich, wir brauchen Urlaube und Zeit zu Hause, Zeit mit unseren Kindern und auch Zeit für uns alleine. Wir brauchen Musik und Stille, Sehnsucht und Träume.

Und so ist das auch bei unseren Gefühlen. Wir brauchen sie alle, um uns zu entwickeln und persönlich wachsen zu lassen. Wir brauchen die Traurigkeit, um wirkliche Freude spüren zu können. Wir brauchen Trauer, um die Liebe zu erforschen.

Und vor allem brauchen wir oft die Krankheit, um Gesundheit wirklich schätzen zu wissen. Lehne dich nicht gegen die verschiedenen Phasen des Lebens auf. Sie gehören alle zu dir. Kein Gefühl bleibt für immer. Wir sind in ständiger Bewegung.

Bis dahin, Eure Frau Herz