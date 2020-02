Warum CSU Bäume pflanzt

Die CSU Ebermannstadt veranstaltete gemeinsam mit Landrat Hermann Ulm (CSU) eine Pflanzaktion mit dem Ziel, die Wälder fit zu machen für den Klimawandel. Dafür wurden junge Weißtannen gepflanzt. Auf einer Waldfläche in Wohlmuthshüll wurden sie in einer Naturverjüngung mit Buchen gesetzt, um auch für künftige Generationen einen klimatoleranten, artenreichen Mischwald zu erhalten. Dies soll dazu beigetragen, die Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion der Wälder, deren Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu sichern und zu stärken. Der Wald soll als Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen erhalten werden, um die Biodiversität zu stabilisieren. Es soll hochwertiges Holz geliefert werden, damit das darin gebundene CO 2 langfristig in langlebigen Holzprodukten gespeichert bleibt.

Langfristig Kohlenstoff speichern

Weil Bäume durch Photosynthese und nachhaltige Bewirtschaftung langfristig Kohlenstoff speichern, sind sie eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, zum Klimaschutz und zur CO 2 -Neutralität beizutragen, was ja das Ziel der Bundesregierung bis 2050 ist.