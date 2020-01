Warum Coburg vor 100 Jahren bayerisch wurde

"Wohin gehen wir?", titelte das Coburger Tageblatt im Sommer 1919. Es war die Frage, die die Coburger in den Jahren zwischen 1918 und 1920 umtrieb. Seit der Abdankung von Herzog Carl Eduard und der Trennung von Gotha war klar, dass Coburg allein nicht überlebensfähig war. Man musste sich an einen größeren Staat anschließen. Die Coburger entschieden sich für Bayern, wie die Karikatur zeigt. Das wirkt bis heute nach. Eine Vortragsreihe der Historischen Gesellschaft Coburg in Zusammenarbeit mit der VHS Coburg Stadt und Land und dem Staatsarchiv Coburg will sich diesen Ereignissen von verschiedenen Richtungen her annähern. Der erste Vortrag mit dem Thema "Coburg - die ,Strafkolonie Bayerns‘?" von Alexander Wolz, Leiter des Staatsarchivs Coburg, bringt neue Erkenntnisse zu den Anschlussverhandlungen 1919/20 und findet am Donnerstag, 30. Januar, um 18 Uhr im Staatsarchiv, Herrngasse 11, in Coburg statt. Der Eintritt frei. Repro: Alexander Wolz