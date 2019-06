Wartungsarbeiten an der Wasserversorgung

Infolge dringenden Wartungsarbeiten an einer Hauptversorgungsleitung muss am Mittwoch, 12. Juni, von 7.30 bis etwa 16 Uhr in den Wohngebieten Meuselsberg, Hainweiherer Straße, Sonnenhang, Erlenweg, Hohes Feld, Frankenleite, Kesselweg, Leite, Berglein, Tuschera, Rothenbühl, Franz-Roscher-Straße, Beethovenstraße, Mozartstraße, Kriegsäcker, Peunt, Johann-Cellarius-Straße, Dr.-Pühn-Straße, Konrad-Zeitler-Straße, Ebnether Berg, Großer Flügel, Am Hügel, Dammsiedlung, Stettiner Straße, Jakob-May-Straße, Kommerzienrat-Riexinger-Weg, Reichenberger Weg, Königsberger Straße, Egerer Straße, Breslauer Straße, Prelles, Danziger Weg, Liegnitzer Straße, Prof.-Kist-Straße, Weidnitzer Weg, Schönberg, Dr.-Bullinger-Straße, Hans-Agath-Straße, Obristfelder Weg, Elbinger Weg, Kleiner Flügel mit Einschränkungen in der Wasserversorgung gerechnet werden. Es wird gebeten, entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen und die mit der Wasserversorgung in Verbindung stehenden Geräte (Waschmaschine, Geschirrspüler usw.) abzuschalten bzw. nicht zu benutzen. Nach Beendigung der Rohrnetzarbeiten bzw. vor Inbetriebnahme der Geräte ist darauf zu achten, dass die Hausanschlussleitung über die tiefstgelegene Zapfstelle (Wasserhahn) durchgespült und anschließend die Hausinnenleitung durch Öffnen der höchstgelegenen Zapfstelle (Wasserhahn) entlüftet wird. Damit wird die Gefahr verringert, dass feine Beimengen (Sand etc.) zu Verstopfungen von Warmwasserdurchlauferhitzern, Waschmaschinen und sonstigen mit Wasser betriebenen Geräten führen können.Für Rückfragen steht der Wassermeister der Stadt Burgkunstadt, H. Ruß, unter der Rufnummer 0160/1535633 zur Verfügung. red