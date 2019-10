Wartungsarbeiten an der Müllumladestation

Der Zweckverband für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken (ZAW) teilt mit, dass sich die Fertigstellung der Wartungsarbeiten in der Müllumladestation Kronach-Neuses wegen zusätzlich erforderlichen Reparaturarbeiten und den Feiertagen Ende KW 44 leider um eine Woche verzögert. Es können daher bis einschließlich Dienstag, 5. November, keine Abfälle angenommen werden. Anlieferungen während dieser Zeit sind entweder direkt am Müllheizkraftwerk Coburg, Glender Straße 30 (Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.45 Uhr) oder an der Müllumladestation in Lichtenfels-Seubelsdorf, Werkstraße 5 (Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.15 Uhr) möglich. red