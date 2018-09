Wartungsarbeiten am Kraftwerk und am Kommandantschaftswehr

Die Bauverwaltung der Stadt Forchheim teilt mit, dass es bedingt durch Reparatur- und Wartungsarbeiten am Wasserkraftwerk Weber und Ott sowie Maßnahmen am Kommandantschaftswehr notwendig ist, im September den Werkkanal abzusperren.

In der Zeit von Montag, 17. September, 7 Uhr, bis Samstag, 22. September, 18 Uhr, wird der Werkkanal im Bereich des Geländes der Firma Weber und Ott abgesperrt und abgesenkt. Die Umleitung der Wiesent erfolgt während dieser Zeit über den Hochwasserableitungsgraben Wiesent/Trubach, den Überleitungskanal Trubach/Wiesent sowie das Altwasser der Wiesent. Vor und während der Arbeiten wird am Kommandantschaftswehr nur eine Restwassermenge von circa 300 Litern pro Sekunde in die Stadt zurückgeleitet. Die Absperrung des Werkkanals erfolgt dabei einerseits durch das Einlassen der Schützen des Einlaufwehres des Werkkanals durch die Firma Max Winter Wasserkraftanlagen (Langensendelbach).

Die Stadt Forchheim wird andererseits am Beginn des Hochwasserableitungsgrabens Wiesent/Trubach den neuen Grundablass öffnen und unmittelbar vor dem Absturz des Hochwasserableitungsgrabens in die Trubach einen Dammbalkenverschluss in einer Höhe von mindestens 60 Zentimetern einbauen. Die rechten Ablassschützen werden in der Zeit der Arbeiten am Kommandantschaftswehr (18. bis 20. September) im Kreuzungsbauwerk Hochwasserableitungsgraben/Überleitungskanal so geöffnet (circa 15 Zentimeter), dass nur eine Restwassermenge von 300 Litern/Sekunde zurück in die Stadt fließt. Nach Abschluss der Arbeiten am Kommandantschaftswehr können die Schützen ganz gezogen werden.

Die Firma Marktgraf wird für die Arbeiten am Kommandantschaftswehr durch Installation von Pumpen die Wassermenge im linken wie im rechten Wiesentarm wie folgt regeln: Mit einer Pumpleistung von mindestens 200 Litern/Sekunde in den linken Wiesentarm wird die Auf- rechterhaltung der Stauhaltung am Triebwerk Müller und Seybold und die Beschickung der Kühlwassereinrichtung der Firma Infiana sichergestellt. Durch Installation von Pumpen mit einer Pumpleistung von mindestens 100 Litern/Sek. wird die Stauhaltung der Triebwerke am rechten Wiesentarm sichergestellt. Der Kraftwerksbetrieb im rechten Wiesentarm muss vor und während der Arbeiten am Kommandantschaftswehr eingestellt werden.

Hiervon werden die Beteiligten im Einvernehmen mit dem Landratsamt Forchheim als Wasserrechtsbehörde in Kenntnis gesetzt. Der Ansprechpartner bei der Stadt Forchheim ist Roland Eismann, Telefon 09191/714-237. red